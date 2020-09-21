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СБУ блокувала діяльність ботоферми, яка курувалась з Росії

Україна, Понеділок 21 вересня 2020 10:09
СБУ блокувала діяльність ботоферми, яка курувалась з Росії
Фото: обшуки і вилучення обладнання (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність ботоферми для розповсюдження фейкових новин про Україну. В її роботі брали участь громадяни України і Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Підозрювані організували в Києві та Запоріжжі роботу ботоферм, які намагалися впливати на електоральні настрої через фейкові новини про політичну ситуацію в Україні, розпалюючи міжетнічну ворожнечу і сепаратизм.

Зловмисники створювали і продавали через заборонені в Україні російські платіжні системи анонімні віртуальні акаунти для поширення деструктивної інформації.

За адресами організаторів ботоферми були знайдені і вилучені кілька банків для sim-карток, понад 22 тисячі sim-карток, а також комп'ютерне обладнання з віртуальним сервером та необхідним програмним забезпеченням.

Нагадаємо, минулого тижня в Сумській області викрили угруповання, яке постачало наркотики в колонію.

Також стало відомо про затримання 12 українців на підпільному виробництві сигарет в Польщі.

Раніше СБУ викрила постачання продуктів з Харківської області в ОРДО на мільйони гривень.

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