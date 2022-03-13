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В СБУ перехопили розмови окупантів: у пошуках "трофеїв" розносять дитячі садки і школи

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Сумська область, Неділя 13 березня 2022 15:59
В СБУ перехопили розмови окупантів: у пошуках "трофеїв" розносять дитячі садки і школи Фото: Сумська область (t me u_now)
Автор: Анна Шиканова

Співробітники СБУ перехопили нові розмови російських окупантів. Тепер - тих, хто мародерствує в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що на плівках чутно, як російські окупанти грабують магазини та навіть будинки українців. Вони шукають сигарети, алкоголь і солодощі. Виносять з будинків ноутбуки, телевізори та іншу техніку. А вдома потім підпалюють.

У пошуку "трофеїв" вони розбивають дитячі садки та школи, знімають колеса з автомобілів – щоб забрати додому.

"А українське "мороженко" - "воно таке о***нне! Пацани магазин грюкнули, принесли морозиво. Я його їв, бл*, таке о * * уенне морозиво!"- цитують окупантів в СБУ.

У відповідь родичі з РФ скаржаться, що тепер у телевізорі не показуватимуть прем'єр-лігу. І сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. Але це ж не весь світ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти захопили в полон рятувальника, який допомагав евакуювати людей.

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