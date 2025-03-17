СБУ запретила въезд в Украину румынскому политику Шошоаке, которая пишет письма Путину

Отмечается, что Диана Йованович-Шошоаке является председателем пророссийской румынской партии "SOS Румыния" и поддерживает войну РФ против Украины. Зарубежный политик пишет письма Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату Украины.

Она также ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах. Кроме этого, регулярно распространяет нарративы кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

"Служба безопасности продолжает документировать подрывную деятельность зарубежных приспешников России, которые угрожают государственной безопасности Украины, и в рамках законодательства продолжит принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности нашего государства", - сказано в сообщении.

Диана Йованович-Шошоаке - румынский политик, известная своими пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями. Она является сенатором и лидером партии S.O.S. România, которую основала после исключения из Альянса за объединение румын (AUR). Шошоаке неоднократно выступала с критикой ЕС, НАТО и украинской власти, а также открыто поддерживала политику Кремля.

Она прославилась своими призывами к пересмотру границ и аннексии румынскими территориями части Украины. В 2023 году она обратилась к Путину с предложением о "возвращении" Северной Буковины и Южной Бессарабии Румынии, что вызвало возмущение в Украине и ЕС. За свою антиукраинскую риторику СБУ запретила ей въезд в Украину.