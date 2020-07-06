СБУ заблокувала схему роботи мобільних операторів в ОРДЛО

Служба безпеки України заблокувала схему роботи псевдооператорів мобільного зв’язку в ОРДЛО. Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес мешканці Житомира і Києва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку "Фенікс" і "Лугаком" з так званих "Л/ДНР", - вказано у повідомленні.

Використовуючи спеціальне програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання, вони забезпечували підміну номерів абонентів. Вказано, що у такий спосіб порушники видавали міжнародний трафік цих псевдооператорів з території "Л/ДНР" та Російської Федерації за місцеві телефонні розмови українських абонентів.

"За висновками експертів, така діяльність завдавала шкоди репутації нашої держави як надійного міжнародного партнера у сфері організації зв’язку та захисту світових інвесторів", - інформують у спецслужбі.

Зокрема, під час обшуків правоохоронці виявили документальні матеріали, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та майже 17 тисяч пакетів операторів мобільного зв’язку України, які доводять протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність російської мережі "ботоферм", які діяли в різних регіонах країни.

Як писало РБК-Україна, раніше у Києві викрили російську "ботоферму", яка займалася псевдомінуваннями і поширювала фейки.