СБУ заблокувала схему розкрадання лісових ресурсів на майже 100 млн гривень

В Харківській області Служба безпеки України (СБУ) блокувала схему розкрадання державних лісових ресурсів майже на 100 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що керівники одного з державних лісових господарств організували механізм реалізації оптових партій цінних порід дерев.

"Для нелегального збуту лісосировини фігуранти справи вносили у звітній документації недостовірні відомості про його кількості та санітарному стані. Задокументовані факти незаконної вирубки зловмисниками понад 18 тис. дерев, що завдало державі збитків майже на 100 млн гривень", - повідомили в СБУ.

Семи посадовим особам держпідприємства повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до махінацій.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області СБУ ліквідувала злочинну схему незаконної вирубки лісу. В Європу незаконно експортували продукцію на суму понад 14 млн гривень.

Також повідомлялося, що СБУ блокувала в Харківській області затримали лесников, які вирубували ліси на 6 млн гривень. Співробітникам "Красноградського лісового господарства" загрожує 12 років ув'язнення.