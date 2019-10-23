СБУ заблокувала один з каналів фінансування "ДНР"

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмисники продавали промислову продукцію в Україні і платили податки у "ДНР"

Співробітники Служби безпеки України викрили багатомільйонну схему фінансування терористів так званої "ДНР" шляхом незаконного продажу промислової продукції з тимчасово окупованої території Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, представники української комерційної структури зареєстрували в Києві фірму. Таку ж, "дзеркальну", фірму вони зареєстрували в тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємства, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини і деталі гірничо-шахтного обладнання.

"Через тимчасово непідконтрольну ділянка українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили в РФ, а звідти за підробленими документами перевозили в Україну. В одному з цехів на Дніпропетровщині з комплектуючих зі зміненою маркуванням збирали обладнання для реалізації українським підприємствам", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2018-2019 років фігуранти справи незаконно реалізували продукції на суму майже 30 мільйонів гривень.

"Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташований в тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах і на складах підприємства у Київській і Дніпропетровській областях знайдено гірниче обладнання, комп'ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій.

В даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину за ч. ст 2. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучене обладнання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Київській області правоохоронці заблокували незаконний канал постачання зброї на територію України.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила поставки військової продукції з "ЛНР" в Росію. Завод з "ЛНР" постачає Росії запчастини для авіаційної техніки.