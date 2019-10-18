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СБУ викрила поставки військової продукції з "ЛНР" до Росії

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 13:22
СБУ викрила поставки військової продукції з "ЛНР" до Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завод з "ЛНР" постачає Росії запчастини для авіаційної техніки

Служба безпеки України викрила поставки військової продукції з окупованої частини Луганської області в Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що СБУ викрила завод, який організував постачання на адресу "фірми-прокладки", зареєстрованої в Московській області.

"Насправді комплектуючі передавали реальним замовникам для ремонту російської військової авіації. Таку схему структури Міноборони РФ використовувало щоб уникнути санкцій", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала понад тридцять експортних поставок на понад 50 млн російських рублів, які здійснювалися через непідконтрольну ділянку кордону. За даними слідства, керівництво заводу більшу частину часу перебуває в Харкові, тому СБУ провела обшуки за місцем проживання фігурантів.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

В рамках кримінальної справи одному з організаторів схеми оголосили про підозру у фінансуванні терористичної діяльності та порушенні експортних правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ підозрює екс-заступника міністра економіки України в роботі на спецслужби Росії.

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