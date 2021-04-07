СБУ розслідує створення у Хмельницькому фейкової "міськради", яка співпрацювала із Шарієм

Служба безпеки України (СБУ) розслідує створення у Хмельницькому фейкової "міської ради". В ході слідства встановили, що псевдодепутати виконували завдання з Росії.

У "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" проведено низку обшуків. Слідство встановило, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.

Слідчі перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:

статути фейкових псевдоутворень;

печатки і бланки;

протоколи засідань;

розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;

агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи.

Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.