СБУ виявила незаконну переробку деревини на 21 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) блокувала у Харківській області діяльність 22 угруповань, які займалися незаконною вирубкою лісу та екологічно небезпечною переробкою оптових партій деревини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За висновками економічних та інженерно-екологічних експертиз, діяльність угруповань завдала збитки державі на понад 21 млн гривень.

Так, зокрема, у Балаклійському районі учасники груп організували протиправну вирубку дерев твердих порід для підпільного виробництва вугілля для продажу. Заготовлену сировину ділки переробляли у саморобних печах, які не мали необхідних захисних систем та забруднювали повітря шкідливими речовинами.

Готову продукцію реалізовували через місця роздрібної торгівлі. Діяльність ще чотирьох нелегальних виробництв блокували в Ізюмському, Вовчанському, Балаклійському і Красноградському районах.

Зокрема, в Ізюмі СБУ виявила підпільні склади, на території яких зловмисники зберігали готове вугілля та здійснювали його фасування. Під час обшуків правоохоронці вилучили там понад 50 тонн деревного вугілля, пакувальні матеріали та фасувальне обладнання. Вартість вилученої продукції становить понад 1,5 млн гривень.

Фото: виявлені докази (ssu.gov.ua)

Наголошується, що більшість екологічно шкідливих виробництв знаходилась неподалік населених пунктів і загрожувало здоров’ю їх мешканців.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень розпочатих за ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) та ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Раніше у Києві оперативники Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка розповсюджувала отруйні контрабандні агрохімікати для потреб аграріїв.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організований посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів.