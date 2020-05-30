СБУ виявила розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері

Справа стосується виділених з бюджету грошей на модернізацію системи захисту однієї з військових частин Вінницької області
Служба безпеки України у Вінницькій області виявила розкрадання 19 мільйонів гривень державних грошей, виділених на модернізацію військової частини. Гроші призначалися для удосконалення системи інженерного захисту.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними спецслужби, в рамках договору на 41 мільйон гривень, укладеного у 2017 році з Міністерством оборони, підрядники повинні були побудувати інженерні споруди у військовій частині.
"Під час виконання контракту менеджмент фірми привласнив понад 19 мільйонів бюджетних коштів. Комерсанти не виконали значну частину робіт, передбачених договором, і поставили будівельні матеріали в менших обсягах", - йдеться у версії слідства.
Під час обшуків силовики виявили документацію, яка доводить проведення операції. Командиру військової частини повідомили про підозру по 3 ч. ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.
Підрядникам повідомили про підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна по ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше СБУ в Харківській області викрила схему розкрадання пального в центрі забезпечення Збройних сил України (ЗСУ).
Крім цього, СБУ викрила розкрадання в ЗСУ на угоді в 33 млн гривень про постачання мастильних засобів.
Автор: Максим Зайченко