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СБУ вивела з "ДНР" екс-бойовика, який надав важливі свідчення

Автор: Анастасия Рокитна

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) вивели з тимчасово окупованої території Донецької області бойовика танкового батальйону терористичної організації "ДНР". Він надав свідчення українській стороні.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Він надав важливі свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Він розповів про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків й іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону.

У СБУ повідомили, що ця особа не брала безпосередньої участі у бойових діях. Рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи, - ред.).

Нагадаємо, ФСБ Росії виступила із заявою про нібито зрив спецоперації СБУ з викрадення одного з лідерів бойовиків на Донбасі.

Після цього СБУ назвала фейком звинувачення у спробі викрасти ватажка бойовиків.

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