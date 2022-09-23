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СБУ установила более 4000 причастных к проведению "референдумов"

Фото: СБУ установила более 4000 причастных к проведению "референдумов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители установили более 4000 человек, которых Россия планирует привлечь в псевдореферендумы в оккупированных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В результате многоэтапных оперативных действий Служба безопасности совместно с Офисом генерального прокурора установили личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, удалось идентифицировать более 4000 предателей и коллаборационистов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

К ним причастны российские силовики, местные коллаборанты из "территориальных избирательных комиссий", Росгвардия и военная полиция ВС РФ.

"Служба безопасности собрала учредительные данные всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия", - добавили в СБУ.

Расследование проводят по факту преступлений, предусмотренных:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, что сегодня правоохранители идентифицировали более 1,5 тысяч причастных лиц.

Ранее сообщалось, что с 24 по 27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

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