СБУ установила оккупантов, которые похитили более 40 детей во время захвата Херсона (фото)

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух предателей, которые причастны к похищению украинских детей во время оккупации Херсона.

На этот раз речь идет о Константине Скорупском - так называемом "министре здравоохранения Крыма" и его заместителе - Антоне Лясковском. По материалам дела, в течение временной оккупации Херсона фигуранты вывезли из местного детского дома в Симферополь 46 малолетних детей.Для этого Скорупский и Лясковский прибыли в захваченный в то время город, где организовали автобусы, которыми переправили детей в возрасте от одного до пяти лет на территорию полуострова.

Установлено, что злоумышленники лично сопровождали похищенных детей до пункта назначения - "Дома ребенка "Елочка" в Крыму.

По данным следствия, оба фигуранта являются местными жителями, которые еще в 2014 году поддержали захват полуострова и пошли на сотрудничество с врагом. Позже предателям предложили войти в состав оккупационных органов РФ, где впоследствии они получили руководящие "должности".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скорупскому и Лясковскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.