СБУ установила оккупантов, которые похитили более 40 детей во время захвата Херсона (фото)
Украина заочно сообщила о подозрении руководителям крымского "Минздрава РФ". Они подозреваются в похищении более 40 детей во время захвата Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух предателей, которые причастны к похищению украинских детей во время оккупации Херсона.
На этот раз речь идет о Константине Скорупском - так называемом "министре здравоохранения Крыма" и его заместителе - Антоне Лясковском.По материалам дела, в течение временной оккупации Херсона фигуранты вывезли из местного детского дома в Симферополь 46 малолетних детей.Для этого Скорупский и Лясковский прибыли в захваченный в то время город, где организовали автобусы, которыми переправили детей в возрасте от одного до пяти лет на территорию полуострова.
Установлено, что злоумышленники лично сопровождали похищенных детей до пункта назначения - "Дома ребенка "Елочка" в Крыму.
По данным следствия, оба фигуранта являются местными жителями, которые еще в 2014 году поддержали захват полуострова и пошли на сотрудничество с врагом. Позже предателям предложили войти в состав оккупационных органов РФ, где впоследствии они получили руководящие "должности".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скорупскому и Лясковскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что россияне до сих пор продолжают преступную принудительную депортацию украинских детей с территорий, которые РФ оккупировала после полномасштабной войны.
В частности, украинцев вывозят в Крым с целью перевоспитания, чтобы стереть им украинскую идентичность.
РБК-Украина писало, что российские администрации на временно оккупированных территориях Украины используют детей как инструмент для навязывания собственной идеологии.
Особое беспокойство вызывает то, что пропагандистские мероприятия направлены даже на самых младших школьников.
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