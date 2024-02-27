СБУ вручила подозрения двум клирикам МП на Закарпатье за пропаганду СССР

Правоохранители вручили подозрения двум клирикам Московского патриархата на Закарпатье за пропаганду СССР. Теперь им грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Правоохранители собрали доказательства антиукраинской деятельности настоятеля храма и священника мужского монастыря Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего СССР.

Фигуранты публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги.

Что им грозит

Задокументированы факты обнародования ими вражеского контента на собственных страницах в социальных сетях. Экспертизы подтвердили факты преступной деятельности клириков.

Фото: СБУ объявляет подозрения (facebook.com/SecurSerUkraine)

Во время обысков в квартирах фигурантов обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов.

На основании собранных доказательств обоим клирикам сообщено о подозрении по факту распространения коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - пишет СБУ.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог.

С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.