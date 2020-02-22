На кордоні з Румунією виявили рекордну партію контрабандних сигарет

Фото: виявлена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Загальна вартість партії складає близько 2,5 млн гривень

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією правоохоронці виявили рекордну в цьому році партію контрабандних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними відомства, жителі Красноїльська намагалися незаконно переправити до Румунії 146 ящиків контрабандних сигарет. Зловмисники намагалися втекти від прикордонників, однак одного з них вдалося розшукати та затримати.

Зазначається, що загальна вартість підакцизного товару, виявленого прикордонниками, становить близько 2-2,5 млн гривень. Наразі встановлюються всі обставини події та причетні до незаконної діяльності.

"Щодо затриманого, то йому доведеться відповідати за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники зі складу Об'єднаних сил на Донбасі викрили схеми протиправного ввезення контрафактних сигарет з непідконтрольної території на територію України. Загальна вартість виявленої підакцизної продукції становить понад 20 млн гривень.

Крім того, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявляв, що у новому законі про криміналізацію контрабанди кримінальна відповідальність буде застосовуватися тільки до контрабанди у великих розмірах.