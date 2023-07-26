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СБУ впервые признала причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году

Фото: Василий Малюк, глава СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины организовала атаку на Крымский мост в начале октября 2022 года, когда он был серьезно поврежден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

"Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить... Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - подчеркнул Малюк.

Взрыв на Крымском мосту в 2022 году

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался мощный взрыв, который привел к разрушениям и пожару.

Позже выяснилось, что там обрушились два автомобильных пролета. Движение автомобилей было приостановлено.

Еще тогда источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что взрыв - это специальная операция Службы безопасности Украины. При этом в самой СБУ отказывались комментировать инцидент.

В свою очередь россияне заявляли, что Крымский мост был частично разрушен в результате подрыва грузового автомобиля, который вызвал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Новая атака

С тех пор россияне успели восстановить Крымский мост, но недавно там произошли очередные взрывы, в результате были повреждены два пролета.

Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что это также была спецоперация СБУ и Военно-морских сил, мост атаковали при помощи надводных дронов.

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