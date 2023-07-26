СБУ впервые признала причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году

"Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить... Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - подчеркнул Малюк.

Взрыв на Крымском мосту в 2022 году

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался мощный взрыв, который привел к разрушениям и пожару.

Позже выяснилось, что там обрушились два автомобильных пролета. Движение автомобилей было приостановлено.

Еще тогда источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что взрыв - это специальная операция Службы безопасности Украины. При этом в самой СБУ отказывались комментировать инцидент.

В свою очередь россияне заявляли, что Крымский мост был частично разрушен в результате подрыва грузового автомобиля, который вызвал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Новая атака

С тех пор россияне успели восстановить Крымский мост, но недавно там произошли очередные взрывы, в результате были повреждены два пролета.

Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины рассказали, что это также была спецоперация СБУ и Военно-морских сил, мост атаковали при помощи надводных дронов.