Данилов заявив про дзвінки після рішення РНБО від депутатів, які голосували за "Харківські угоди"

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) України попросила Службу безпеки України (СБУ) перевірити депутатів, які підтримали "Харківські домовленості" у 2010 році. Завдяки цим домовленостям перебування російського Чорноморського флоту в Криму продовжили до 2042 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Олексія Данілова, РНБО просить СБУ провести розслідування і розібратися, яким чином проходило голосування 27 квітня 2010 року, не було порушень прав депутатів під час голосування та інших порушень.

Він зазначив, що до нього надійшли дзвінки від депутатів, які заявили, що їх на момент голосування у сесійній залі взагалі не було. А присутні у залі депутати скористалися їхніми картками, і проголосували за "Харківські домовленості".

Данилов підкреслив, що в результаті цього "ганебного рішення", Росії вдалося збільшити кількість військових на території Криму. Наслідки цього голосування Україна відчуває на собі сьогодні й винні мають бути покарані.

"Якщо у когось після цього голосування з'явилися будинки в Конча-Заспі, з'явилися рахунки у банках чи інші речі, ми просто запитаємо звідки вони взялися в цей час", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про "Харківські домовленості" і про те, хто може нести за них відповідальність.

Також ми повідомляли, що СБУ вивчить обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 12 марта гости - Максим Степанов, Алексей Данилов, Александр Данилюк, Томаш Фиала и другие известные политики и предприниматели - расскажут о том, как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии. А также обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

"Свобода слова Савика Шустера" от 12 марта

В предыдущем выпуске политического ток-шоу украинцам рассказали, сколько недополучает бюджет Украины с таможни.



Также глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко рассказал о доходах бюджета от крупного бизнеса, НДС и про так называемые скрутки.



Кроме того, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против Игоря Коломойского, назвав это "сигналом всему крупному бизнесу".



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