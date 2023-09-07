СБУ разоблачила еще трех фанатов "русского мира". Один из них - священник УПЦ МП
Правоохранители разоблачили еще троих фанатов "русского мира", действовавших в Киеве, Запорожской и Закарпатской областях. Один из них оказался священником УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ отмечает, что злоумышленники вели подрывную деятельность, распространяли в соцсетях призывы на поддержку российских оккупантов и оправдывали их преступления в Украине, а также разгоняли фейки о ВСУ.
Так, в Киеве задержан так называемый "исполнительный секретарь движения пацифистов". В своем Telegram-канале он призывал бежать от мобилизации и уезжать за границу.
Также агитатор Кремля рассылал иностранным дипломатам вымышленные справки о войне в Украине. В них использовал прокремлевские нарративы, дискредитирующие украинских военных.
В Запорожье СБУ разоблачили "айтишника", призвавшего поднять российский флаг над украинским островом Хортица. Для распространения пропаганды он использовал один из прокремлевских Telegram-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.
Кроме того, на Закарпатье разоблачили священнослужителя УПЦ МП. Настоятель одного из храмов Хустской епархии в своих соцсетях публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий. Также он распространял изображение с коммунистической символикой.
По этим фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: СБУ разоблачила еще трех агитаторов Кремля (ssu.gov.ua)
Проверки УПЦ Московского патриархата
Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.
Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
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