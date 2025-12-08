СБУ разоблачила еще одного россиянина, который пытал иностранного волонтера в Мелитополе

Как сообщили в спецслужбе, преступника установили в рамках работы международной следственно-оперативной группы. Речь идет о сослуживце ранее задержанного и экстрадированного в Литву россиянина, который пытал литовского волонтера.

Новым фигурантом стал гражданин РФ Рабадан Абдулганиев, старший инспектор военной полиции 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии. По данным следствия, он вместе с сообщником пытал пленных, удерживаемых в тюрьме, обустроенной оккупантами на территории захваченного аэродрома в Мелитополе.

Фото: СБУ разоблачила россиянина, который пытал иностранного волонтера в Мелитополе (t.me/SBUkr)

Среди пострадавших - литовский волонтер, который с начала полномасштабного вторжения помогал Силам обороны Украины.

По материалам следствия, пленных закрывали в тесных металлических ящиках, подвешивали за руки, душили до потери сознания, били током и обливали ледяной водой на морозе.

Правоохранители Литвы заочно объявили Абдулганиеву подозрение в нарушении Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права - по статьям 100 и 103 (часть 1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за военные преступления.