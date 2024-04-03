"Злоумышленники публично восхваляли Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и оправдывали вооруженную агрессию РФ. Также они призывали к захвату власти в нашем государстве и героизировали военные преступления рашистов", - пишет пресс-служба.

Винницкая служба

Задержан хакер, который создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok. В видео звучали провокационные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины, а также совершению массовых беспорядков.

Киевская область

Задержан экс-депутат Фастовского горсовета от запрещенной партии "ОПЗЖ". Он позиционировал себя как "эксперт" и распространял кремлевские нарративы об агрессивной войне против Украины.

"Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал собственный YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей", - добавляет СБУ.

Прикарпатье

Разоблачен сторонник депутата Госдумы России Леонида Слуцкого. Он распространял в "Одноклассниках" публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины.

Донецкая область

Задержан житель Краматорска, который оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал террористов.

Фото: СБУ разоблачила еще 4 вражеских агитаторов, среди них хакер (t.me/SBUkr)