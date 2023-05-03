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СБУ разоблачила прокурора, требовавшего взятку за "правильное" расследование преступлений

Фото: СБУ разоблачила прокурора, требовавшего взятку за "правильное" расследование преступлений (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове задержан прокурор, требовавший с потерпевших деньги за "правильное" расследование преступлений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"В результате комплексных мероприятий задержан прокурор одной из окружных прокуратур Харькова. Он наладил схему получения взяток за "активизацию" расследования уголовных преступлений", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что чиновник требовал у потерпевшего 35 тысяч долларов по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За взятку задержанный обещал дать "толчок" расследованию производства, наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз.

"К противоправной деятельности чиновник привлек свою знакомую как посредницу для передачи неправомерной выгоды. Сотрудники СБУ и ГБР задержали прокурора и посредницу в Харькове "на горячем", во время передачи всей суммы взятки", - добавляет пресс-служба.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила прокурора, требовавшего взятку за "правильное" расследование преступлений (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве задержан корректировщик российских воздушных атак. Задержанным оказался студент, который "брал" за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен.

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Служба безопасности Украиныхарков