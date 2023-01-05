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СБУ разоблачила более 6 тысяч "специалистов" по псевдореферендумах в Украине

Фото: СБУ разоблачила с начала войны более 6 тысяч "специалистов" по псевдореферендумах (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

С начала полномасштабной агрессии России против Украины правоохранительные органы идентифицировали более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

Как отмечает спикер СБУ Артем Дехтяренко, эти предатели и коллаборанты организовывали фейковые референдумы в захваченных районах на юге и востоке Украины, способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных России "иностранных наблюдателей".

"Через этих "туристов" Кремль пытался легализовать проведение псевдореферендумов и их "результаты", - отметил спикер.

  • Так, в Херсоне СБУ задержала представителя так называемой "избирательной комиссии", агитировавшего за "присоединение" региона к стране-агрессору. Злоумышленник обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей "голосовать" за кремлевский проект.
  • В Николаевской области нейтрализована деятельность трех российских агентов, занимавшихся подготовкой и популяризацией псевдоголосования.
  • В Донецкой области Служба безопасности установила всех представителей так называемой "общественной палаты" "ДНР". Именно они направили "срочное обращение" к главарю террористов Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением к РФ.
  • В Луганской области СБУ идентифицировала "депутата" "ЛНР", который публично поддержал направление аналогичного "письма" к еще одному главарю террористов - Пасечнику.
  • Еще 11 организаторов фейкового референдума разоблачены в Запорожской области. Среди них - четверо так называемых председателей "теризбиркомов". Злоумышленники собирали персональные данные местных жителей для составления избирательных списков и их передачи в оккупационную администрацию. В дальнейшем враг использовал эту информацию для фальсификации результатов незаконного голосования.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ.

"В настоящее время часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и принимает комплексные меры для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Дехтяренко.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины открыла производство относительно бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что в Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли нарративы Кремля.

Напомним, правоохранители задержали коллаборанта, работавшего на спецслужбы Беларуси.

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