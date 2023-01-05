СБУ разоблачила более 6 тысяч "специалистов" по псевдореферендумах в Украине

С начала полномасштабной агрессии России против Украины правоохранительные органы идентифицировали более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.
Как отмечает спикер СБУ Артем Дехтяренко, эти предатели и коллаборанты организовывали фейковые референдумы в захваченных районах на юге и востоке Украины, способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных России "иностранных наблюдателей".
"Через этих "туристов" Кремль пытался легализовать проведение псевдореферендумов и их "результаты", - отметил спикер.
По всем разоблаченным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ.
"В настоящее время часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и принимает комплексные меры для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Дехтяренко.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины открыла производство относительно бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.
Ранее мы писали, что в Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли нарративы Кремля.
Напомним, правоохранители задержали коллаборанта, работавшего на спецслужбы Беларуси.
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