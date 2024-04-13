СБУ разоблачила более 10 агентурных сетей с начала года

Во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов Малюк рассказал, что Служба безопасности Украины работает на опережение, чтобы противодействовать разведывательно-подрывной деятельности врага, и уже разоблачила 11 агентурных сетей с начала 2024 года.

"Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь - путем системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года - разоблачены еще 11", - сказал Василий Малюк.

Таким образом, по данным главы СБУ, спецслужба противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство. Также блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и тому подобное.