СБУ задержала в западных регионах 16 человек, причастных к организации нелегальных "трафиков". Они предлагали военнообязанным помочь выехать за границу с помощью поддельных справок в обход контрольно-пропускных пунктов.

Закарпатская область

Правоохранители ликвидировали преступную группировку, специализировавшуюся на нелегальной миграции в страны ЕС. В ее состав входило 12 человек.

Они подвозили своих клиентов за несколько километров до границы, а дальше пешком шли по лесным тропам. Во время обысков у фигурантов нашли незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевую гранату РГД.

Ивано-Франковская область

Канал побега за границу организовали четверо местных жителей. Они занимались изготовлением фиктивных справок о непригодности. На основании подделок уклонистов вывозили за границу.

Тернопольская область

Там СБУ разоблачила группу, которая за деньги включала уклонистов в списки предприятия, якобы осуществлявшего международные перевозки.

Мужчины получали возможность незаконно уехать за границу. Часть их клиентов даже не имела водительских удостоверений.

Всем фигурантам дел было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Фото: СБУ разоблачила новые схемы незаконного выезда мужчин за границу (ssu.gov.ua)