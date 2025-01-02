СБУ разоблачила необычную "схему" вывоза беглеца за границу на Закарпатье

Правоохранители ликвидировали три новые схемы для беглецов на западе и юге Украины. В частности, одна из них, довольно необычная, действовала на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
В ходе этих схем дельцы продавали фиктивные медсправки об инвалидности или переправляли беглецов за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 15 тыс. долларов с одного человека.
Так, на Закарпатье были задержаны двое местных жителей, которые пытались вывезти беглеца, спрятав его среди строительного мусора.
"Для маскировки "клиента" дельцы разместили его на дне подводы, которую запрягли лошадьми", - отметили в СБУ.
По разоблаченным фактам организаторам сделок сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
С февраля 2022 года выезд военнообязанных мужчин из Украины запрезщен в связи с введенными военным положением и мобилизацией из-за масштабного вторжения РФ. Сейчас и военное положение, и мобилизация продлены до 7 февраля.
При этом, такие ограничения не мешают "предпримчивым" украинцам организовывать незаконные схемы выезда за границу. Часто они бывают достаточно курьезными.
Например, ранее зять и теща придумали схему, с помощью которой собирались выехать за границу Украины. Они прикинулись "молодоженами", чтобы попасть в Германию.
Кроме того, украинские пограничники задержали сразу 17 беглецов на границе Украины с Венгрией. За возможность незаконно выехать из страны каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.
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