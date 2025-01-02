СБУ разоблачила необычную "схему" вывоза беглеца за границу на Закарпатье

В ходе этих схем дельцы продавали фиктивные медсправки об инвалидности или переправляли беглецов за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 15 тыс. долларов с одного человека.

Так, на Закарпатье были задержаны двое местных жителей, которые пытались вывезти беглеца, спрятав его среди строительного мусора.

"Для маскировки "клиента" дельцы разместили его на дне подводы, которую запрягли лошадьми", - отметили в СБУ.

По разоблаченным фактам организаторам сделок сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.