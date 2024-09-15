ГПСУ задержала зятя и тещу, которые притворились "молодоженами", чтобы уехать за границу

Зять и теща придумали схему, с помощью которой собирались выехать за границу. Они прикинулись "молодоженами", чтобы попасть в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Еще одна пара "молодят" - 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной - намеревалась попасть за границу. Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, без сопровождения - никак", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, скрыть свои настоящие планы не удалось.

"Только тогда женщина призналась, что мужчина действительно приходится ей зятем. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Нацполицию", - добавили в ГПСУ.