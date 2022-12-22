СБУ разоблачила масштабную схему разворовывания бюджетных средств во Львовской области

"Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных денег. К сделке причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что должностные лица организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им "вывести" из государственного бюджета более 40 млн гривен.

Впрочем, украинские правоохранители заблокировали схему и установили ее основных фигурантов.

По данным следствия, в противоправную деятельность чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей.

Сообщается, что коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах.

Затем эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали на то, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.

Во время проверки соответствующих документов налоговики "закрывали глаза" на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция.

После поступления бюджетных денег на счета предприятий их представители выводили средства в тень и конвертировали в наличные деньги через подконтрольные фирмы.

По материалам СБУ трем чиновникам регионального управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.