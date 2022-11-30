СБУ провела обыски у Мураева (фото)

Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. СБУ изъяла наличные деньги, в том числе в рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, обыски были проведены в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В спецслужбе напомнили, что Мураев скрывается от правосудия за рубежом. Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). А именно - в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.