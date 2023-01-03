СБУ разоблачила коррупционную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна

"К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них - заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни", - говорится в сообщении.

Отмечено, что они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен.

Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной "фирмы-прокладки" в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.

Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.

Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.

В СБУ сообщили, что во время 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновые записи, документы в электронном виде и мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.