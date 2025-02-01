СБУ разоблачила компанию в Житомире, которая поставляла котлы в военные санатории России

"Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мероприятий разоблачены злоумышленники, которые продавали оптовые партии отечественных систем отопления для нужд Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

К организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, которая производит тепловые котлы и конвекторы.

"С мая 2022 года украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, которые сотрудничают с правительственными структурами РФ. Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории", - отметили в СБУ.

Для того, чтобы обойти санкции, участники схемы отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории ЕС и Центральной Азии. Там товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали на подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

"По такой "схеме" фигуранты переправили в РФ несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен", - отметили правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки, в частности жены задержанного, которая является владелицей житомирского предприятия.