СБУ разоблачила генерала РФ, который приказал ударить "Искандером" по Николаевскому облсовету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, 29 марта 2022 года по приказу Дворникова россияне нанесли ракетный удар по административному зданию Николаевского областного совета. Для своей атаки враг применил крылатую ракету класса "земля-земля".

Запуск состоялся с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который базировался на временно оккупированной территории Крыма.

В результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 - получили ранения различной степени тяжести. Также во время взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители установили четырех российских генералов, которые приказали ударить по "Эпицентру" в Харькове. Тогда 19 человек были убиты, еще 46 ранены.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении 5-м генералам Российской Федерации. Именно они командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумской области в 2022 году.