СБУ разоблачила четыре новые схемы уклонения от мобилизации: как они работали

Как сообщается, организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие "услуги" фигуранты оценивали от 3 до 12,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.

Одесса

Взяты под стражу местного дельца, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации из-за оформления их жен фейковой инвалидности. В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.

При этом холостым "клиентам" злоумышленник помогал "зарегистрировать" фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность. Также фигурант обещал "договориться" о срочной процедуре заключения брака.

Закарпатье

Задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" также входили спасательные жилеты.

"Пропускная способность" такого канала нелегальной миграции составила пять человек в неделю.

Ивано-Франковская область

Правоохранители задержали еще двоих фигурантов. Один из них - должностное лицо местного военкомата, которое вместе с сообщником переправляло уклонистов за границу как водителей международных рейсов.

Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему "Путь".

Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

Фото: СБУ разоблачила четыре новые схемы уклонения от мобилизации (t.me/SBUkr)

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. К примеру, на прошлой неделе СБУ ликвидировала три новые схемы для уклонистов. Они "работали" в Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.