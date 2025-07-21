СБУ разоблачила действующего нардепа от ОПЗЖ в связях с РФ: имел влияние на НАБУ

По данным, он был завербован ФСБ еще во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича и долгое время работал как резидент - один из ключевых агентов.

По материалам следствия, Христенко поддерживал контакт с детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловым, которого сегодня задержала СБУ.

Кроме того, фигурирует руководитель подразделения детективов Александр Скомаров. Установлено, что в 2022 году жена Скомарова выехала за границу на авто, которое принадлежит семье Христенко.

По данным следствия, Христенко через Скомарова пытался повлиять на Бюро экономической безопасности.

Скомаров был кандидатом на должность руководителя ведомства, и в случае его назначения ожидалось, что он будет способствовать закрытию дел против Игоря Коломойского.

Эту информацию подтверждает переписка Коломойского с подчиненными.

Следствие также задокументировало, что двое детективов НАБУ - подчиненные Скомарова - сопровождали бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова при пересечении границы.

По данным СБУ, "операцию прикрытия" также организовал Христенко.

Материалы НАБУ у "контактов" Христенко

Во время обысков у связанных с депутатом лиц изъяли документы уголовных производств НАБУ, в частности материалы негласной слежки и анкеты кандидатов в детективы Бюро.

Это свидетельствует о системных утечках информации из антикоррупционного органа и возможном агентурном проникновении ФСБ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.

Что известно о деле

Следствие установило, что Христенко имел значительное влияние на деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, он поддерживал связь с руководителями и детективами НАБУ, через которых осуществлял влияние на уголовные производства, в частности в интересах отдельных бизнесменов и политиков.

Ему уже заочно сообщено о подозрении по статьям: