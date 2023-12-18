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СБУ разоблачила агента ФСБ, скорректировавшего осенний удар по многоэтажке в Запорожье

Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ, скорректировавшего осенний удар по многоэтажке в Запорожье (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате спецоперации задержан руководитель агентурной сети ФСБ, который 18 октября скорректировал российские ракеты по многоэтажке в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

"В результате спецоперации в областном центре задержан резидент (руководитель) вражеской группы, который 18 октября этого года "навел" российские ракеты на многоквартирный дом в центре города", - пишет пресс-служба. 

В результате ударов той ночью погибли 5 человек, еще 5 получили ранения. 

Резидентом российской агентуры оказался местный житель, представитель "клуба военной реконструкции", который объединяет любителей воссоздания исторических событий, в том числе военных баталий.

Мужчину ФСБ дистанционно завербовала еще в середине октября. Для конспирации предатель выбрал себе оперативный псевдоним "Палестинец" и создал анонимный чат в популярном мессенджере. Для выполнения "задач", он сформировал собственную группу информаторов, в которую включил 4-х местных жителей, в том числе и своих родственников.

 

Фото: СБУ разоблачила агента ФСБ, скорректировавшего осенний удар по многоэтажке в Запорожье (t.me/SBUkr)

Вражеская агентура разведывала места базирования Сил обороны на территории Запорожья, а также передавала геолокации жилой инфраструктуры и промышленных объектов.

"Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже посылал их в ФСБ через "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожье", - добавляет СБУ. 

Что грозит 

"Палестинцу" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Сейчас предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное.

Удар по Запорожью, 18 октября

В ночь на 18 октября российские террористы нанесли удар по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки разрушены несколько этажей одного подъезда. В частности в ГСЧС предупреждали об обвале конструкции дома.

Больше о последствиях обстрела Запорожья в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

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