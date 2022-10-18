СБУ открыла дело из-за ударов россиян по ТЭЦ в Киеве

"Целенаправленная российская атака на гражданский объект является грубым нарушением законов и обычаев войны и получила соответствующую правовую квалификацию: производство открыто по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают правоохранители.

В СБУ также отмечают, что следователи уже работают на месте атак россиян и выясняют все обстоятельства и цепочку причастных к этому людей.

"Собирается соответствующая доказательная база, чтобы каждый виновный за это очередное зверство понес заслуженное наказание", - подчеркивают в СБУ.