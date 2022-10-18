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СБУ открыла дело из-за ударов россиян по ТЭЦ в Киеве

Фото: СБУ открыла дело из-за ударов россиян по ТЭЦ в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту обстрела киевской ТЭЦ 18 октября утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.

"Целенаправленная российская атака на гражданский объект является грубым нарушением законов и обычаев войны и получила соответствующую правовую квалификацию: производство открыто по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают правоохранители.

В СБУ также отмечают, что следователи уже работают на месте атак россиян и выясняют все обстоятельства и цепочку причастных к этому людей.

"Собирается соответствующая доказательная база, чтобы каждый виновный за это очередное зверство понес заслуженное наказание", - подчеркивают в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Киева был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

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