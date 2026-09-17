Украина ударила по 20 областям России сотнями дронов (видео)

В минувшую ночь громкие взрывы раздавались в разных уголках России на фоне новой массированной атаки Сил обороны Украины. Оккупированный Крым также был под ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве подтвердили, что ночью их силы ПВО пытались отразить масштабную атаку ВСУ.

МО РФ традиционно не раскрывает, сколько именно дронов Украина применила во время воздушного нападения, однако из заявления ясно, что речь идет о сотнях единиц.

Так, утверждается, что вражеская ПВО якобы перехватила и уничтожила 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

БПЛА были зафиксированы над территориями:

Астраханской;

Белгородской;

Брянской;

Владимирской;

Воронежской;

Калужской;

Костромской;

Курской;

Липецкой;

Нижегородской;

Орловской;

Ростовской;

Рязанской;

Смоленской;

Тамбовской;

Тверской;

Тульской;

Ярославской области;

Краснодарского края;

Московского региона;

оккупированного Крыма;

а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

По словам очевидцев, в российском Ростове раздавались громкие взрывы, а также начался масштабный пожар.

Согласно последним данным, вероятно, под удар ВСУ в этот раз попал военный аэродром. Кроме того, впоследствии произошла вторичная детонация на территории объекта.

Также в сети распространяется информация, что еще одной целью для Сил обороны минувшей ночью стал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Что важно понимать, речь идет о крупнейшем заводе на севере России и одном из лидеров страны по объемам первичной переработки нефти. Объем переработки составляет около 15 млн. тонн нефти в год.