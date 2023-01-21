ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ ведет проверки в одном из районов Киева и предупредила об ограничениях (фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 21 января 2023 10:33
СБУ ведет проверки в одном из районов Киева и предупредила об ограничениях (фото) Фото: СБУ ведет проверки в одном из районов Киева (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Деснянского района Киева. В частности, речь идет о Лесном жилищном массиве и прилегающих территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях, - говорится в сообщении. - Цель - усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины".

Какие ограничения могут быть?

  • возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района;
  • проверка документов граждан и осмотр автомобилей;
  • будет осуществлен осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляют в пресс-службе ведомства.

Известно, что СБУ осуществляет соответствующие меры по взаимодействию с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.

Как сообщалось, ночью киевские саперы взорвали лед на реке Десна. Звук взрыва мог быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы, а также в Вышгородском районе Киевской области.

Ранее СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина