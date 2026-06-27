СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области", - говорится в сообщении.

Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг москвы.

Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.