СБУ встановила другого підозрюваного у справі Бабченка

Наразі встановлюється місцезнаходження підозрюваного
Служба безпеки України (СБУ) встановила другого підозрюваного у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив заступник глави Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент РБК-Україна.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В'ячеслав Олександрович", - повідомив Тиводар.
За його словами, Герман та Пивоварник вступили у зговір із представниками російських спецслужб.
Тиводар наголосив, що наразі встановлюється місцезнаходження Пивоварника.
Нагадаємо, СБУ оприлюднила докази того, що замовлення на вбивство журналіста Аркадія Бабченка надійшов із Росії.