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СБУ встановила другого підозрюваного у справі Бабченка

НовиниПолітика    15.06.2018 - 16:45
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Наразі встановлюється місцезнаходження підозрюваного

Служба безпеки України (СБУ) встановила другого підозрюваного у справі замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив заступник глави Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає кореспондент РБК-Україна.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В'ячеслав Олександрович", - повідомив Тиводар.

За його словами, Герман та Пивоварник вступили у зговір із представниками російських спецслужб.

Тиводар наголосив, що наразі встановлюється місцезнаходження Пивоварника.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила докази того, що замовлення на вбивство журналіста Аркадія Бабченка надійшов із Росії.

Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного по справі Бабченка на 18 червня "Кілер" Бабченко розповів деталі спецоперації СБУ
Теги публікації: Служба безпеки України, подозреваемые, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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