Активіст Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

На автомобіль Стерненка були встановлені GPS-трекери

Один з двох GPS-трекерів, які були встановлені на автомобіль громадського активіста Сергія Стерненка, належить одеської поліції. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє РБК-Україна.

"Я маю підстави стверджувати зі 100% впевненістю що пристрій, з допомогою якого відстежували мої переміщення, використовувався співробітниками одеської поліції", - заявив він.

За словами Стерненка, в день виявлення трекерів, через півгодини після цього йому зателефонував співробітник Шевченківського відділу поліції і сам запропонував відкрити кримінальне провадження за даним фактом і направити слідчо-оперативну групу для їх видалення.

"Я відмовив. Тому що це навіть не підслідність поліції. А ще через півгодини той же поліцейський знову мені зателефонував і запропонував послугу з огляду авто на факт наявності інших пристроїв. Хто хоч раз подавав в поліцію заяву про злочин, знає як там опираються і не хочуть відкривати кримінальне провадження. А тут самі дзвонять. Ще послуги пропонують. Який цікавий збіг", - підкреслив Стерненко.

Активіст нагадав, що ці трекери були знайдені вже після вчинення третього нападу на нього.

"Швидше за все, вони там були не день і не два. Врахуйте ще факт того, що поліція Одеської області знала про те, що на мене готувалися напади, але нічого не робила для їх запобігання. Більше того - спеціально відмовляла мені в наданні охорони. Тому тут можна недвозначно зробити висновки, для чого на моє авто поліцейські чіпляли один з GPS-трекерів", - зазначив він.

Фото: facebook.com/sternenko