ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Активіст Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 10:00
Активіст Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

На автомобіль Стерненка були встановлені GPS-трекери

Один з двох GPS-трекерів, які були встановлені на автомобіль громадського активіста Сергія Стерненка, належить одеської поліції. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє РБК-Україна.

"Я маю підстави стверджувати зі 100% впевненістю що пристрій, з допомогою якого відстежували мої переміщення, використовувався співробітниками одеської поліції", - заявив він.

За словами Стерненка, в день виявлення трекерів, через півгодини після цього йому зателефонував співробітник Шевченківського відділу поліції і сам запропонував відкрити кримінальне провадження за даним фактом і направити слідчо-оперативну групу для їх видалення.

"Я відмовив. Тому що це навіть не підслідність поліції. А ще через півгодини той же поліцейський знову мені зателефонував і запропонував послугу з огляду авто на факт наявності інших пристроїв. Хто хоч раз подавав в поліцію заяву про злочин, знає як там опираються і не хочуть відкривати кримінальне провадження. А тут самі дзвонять. Ще послуги пропонують. Який цікавий збіг", - підкреслив Стерненко.

Активіст нагадав, що ці трекери були знайдені вже після вчинення третього нападу на нього.

"Швидше за все, вони там були не день і не два. Врахуйте ще факт того, що поліція Одеської області знала про те, що на мене готувалися напади, але нічого не робила для їх запобігання. Більше того - спеціально відмовляла мені в наданні охорони. Тому тут можна недвозначно зробити висновки, для чого на моє авто поліцейські чіпляли один з GPS-трекерів", - зазначив він.

Активіст Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні

Фото: facebook.com/sternenko

Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів Учасникам зіткнення під Подільським райвідділком можуть повідомити про підозру
Новини України Одесаактивистыслежка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся