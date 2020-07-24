СБУ посилила заходи безпеки в Києві

Служба безпеки України посилила заходи безпеки у столиці після подій у Луцьку. У Києві та області встановили підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що таке рішення ухвалили після захоплення заручників у Луцьку.

"Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також у столичному регіоні ввели посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів.

"Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань", - повідомили у СБУ.

Водночас, начальник київського міського та обласного управління СБУ Олег Головаш зазначив, що спецслужба звертає особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні "незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади".

"Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця", - додав військовий.

Нагадаємо, після подій у Луцьку та Полтаві мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті.

Раніше у Полтаві чоловік захопив заручника, зловмисника шукають третій день.

А до цього озброєний чоловік узяв в заручники 13 пасажирів автобуса в Луцьку.