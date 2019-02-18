У СБУ переконані, що Росія буде втручатись у вибори в Україні

За словами Василя Грицака, він грунтується на інформації, якою володіє СБУ

В СБУ убеждены, что вмешательства в президентские выборы в марте будут, в частности со стороны Российской Федерации. Об этом в ходе координационного совещания по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности сказал глава СБУ Василий Грицак.

Он заявил, что все правоохранительные органы должны работать слаженно

"Мы должны быть единым кулаком - все правоохранительные органы. Я убежден, что вмешательства в выборы будут. Я основываюсь на информации, которой располагает СБУ. Кто будет вмешиваться? Конечно, что это вмешательство будет со стороны России", - сказал Грицак.

Напомним, экс-президент Европейского союза Пэт Кокс также утверждал, что РФ может вмешаться в выборы в Украине 2019 года.

До этого Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что РФ будет влиять на президентские выборы в Украине, используя спектр гибридных технологий. В частности, наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что страны Европы и США должны объединить усилия для противодействия киберугрозам и вызовам со стороны РФ.