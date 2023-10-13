СБУ и ВМС атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин", - источники

СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого применили дроны с экспериментальным вооружением.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
Как рассказали источники, сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв корабля "Павел Державин" - дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.
Деталей пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.
Один из организаторов спецоперации отметил, что после первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить, каким образом была совершена атака.
При этом вчера повезло российской подводной лодке "Алроса", которую пока не удалось поразить морским дроном.
В то же время носитель крылатых ракет "Буян" был сегодня поражен на Севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малюком".
"Павел Державин"
Напомним, что накануне, 12 октября, СМИ и местные Telegram-каналы писали, что корабль "Павел Державин" мог подорваться на мине.
Впоследствии повреждение корабля подтвердил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук при этом не предоставив других деталей инцидента.
Он уточнил, что "Павел Державин" является кораблем российского флота, хотя раньше украинский флот имел корабль с таким же названием.
Носитель крылатых ракет "Буян"
Сегодня уже появилась информация о том, что в оккупированном Севастополе на рейде подорвался корабль Черноморского флота РФ.
Сначала об этом сообщил местный Телеграм-канал "Крымский ветер". Отмечалось, что речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе ракет "Калибр".
Паблик также опубликовал кадры, на которых виден полет военного вертолета в Севастополе. Предполагается, что на территории Нахимовского училища он выгрузил погибших и раненых военных после взрыва на корабле.
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