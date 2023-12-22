RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ и Минобороны разоблачили схему на более чем миллиард гривен на закупке снарядов

Фото: хищение 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

СБУ и Минобороны обнаружили и ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

СБУ заявило, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к сделке. 

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников.

Однако тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же артснарядов с этим же производителем.

Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость.

Однако фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен.

"Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем", - отметили в СБУ.

Обыски у подозреваемых

В ходе обысков по местам работы и проживания фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

 

СБУ сообщила, что в настоящее время фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит меры по возврату в бюджет Украины присвоенных средств.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Закупки для армии

Как ранее рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, с декабря 2023 года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

Министерство обороны объявило о торгах по закупке еды для Вооруженных сил сегодня, 1 ноября. В частности, в правилах торгов были введены некоторые изменения, цель которых состоит в отсутствии перебоев и невозможности коррупции.

"Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", - пояснил Клименков.

По словам заместителя министра обороны, агентство будет анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, а также оценивать и анализировать их работу. "Государственный оператор тыла" уже начал изучать рынок и формировать команду.

Мы также писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как Минобороны будет бороться с нечестными закупками для армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины