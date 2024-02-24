ua en ru
Сб, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ и ГУР ночью атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, - источники

Липецк, Суббота 24 февраля 2024 09:07
UA EN RU
СБУ и ГУР ночью атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, - источники Фото иллюстративное: СБУ и ГУР ночью атаковали Новолипецкий металлургический комбинат(wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Это один из самых крупных подобных заводов России, работающий на армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают источники, это один из самых крупных металлургических комбинатов РФ. Он работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины - это законная цель

После мощных взрывов в Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Отмечается, что владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Что этому предшествовало

Этой ночью в российском Липецке раздались взрывы, а россияне сразу пожаловались на атаку дронов.

Позже в сети сообщили, что на территории местного металлургического комбината вспыхнул пожар. Кроме того, момент взрыва попал на видео.

Губернатор Липецкой области подтвердил пожар на комбинате, но утверждал, что пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация ГУР Атака дронов
NEWS
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров