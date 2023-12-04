ВСУ уничтожили почти 333 тысячи оккупантов и 22 беспилотника: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 332 810 (+770) человек ликвидировано;

танков - 5580 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 10401 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 7961 (+12) ед.;

РСЗО - 913 (+0) ед.;

средства ПВО - 602 (+0) ед.;

самолетов - 323 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1569 (+0) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10451 (+19) ед.;

специальная техника - 1141 (+1) ед. Фото: потери врага по состоянию на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401) Ситуация на фронте По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и подтвердили продвижение. Также ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.