СБУ повідомила подробиці затримання великої партії героїну на Закарпатті

В автомобілі із будівельними матеріалами, який був затриманий на пункті пропуску "Ужгород", містилося 374 кілограми наркотиків. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Як зазначили в СБУ, проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн. Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

За даними СБУ, заходи із блокування контрабанди наркотиків проводилися спільно з Держприкордонслужбою та митниками під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

У той же час прес-служба прокуратури Закарпатської області повідомила, що згідно документів, вантаж слідував з Києва до Німеччини. За даними прокуратури "волинянин намагався незаконно перемістити через митний кордон України речовину темно-коричневого кольору, заховану у листи фанери".

Як повідомляло РБК-Україна, на україно-словацькому кордоні у п'ятницю, 29 листопада, у вантажівці, що перевозила будівельні матеріали, виявили велику партію важких наркотиків, ймовірно, героїну.

Нагадаємо, наприкінці листопаду правоохоронці провели спецоперацію з ліквідації великого наркосиндикату, що діяв на території України та реалізував через інтернет наркотиків на понад 21 млн гривень. Одним з організаторів злочинної групи є діючий депутат однієї з територіальної громад Львівської області.