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У поліції повідомили подробиці вибуху банкомату в Харківській області

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 16:11
У поліції повідомили подробиці вибуху банкомату в Харківській області
Фото: вибух банкомату в Первомайську (hk.npu.gov.ua)

Вибух банкомату був проведений за допомогою саморобного вибухового пристрою

В результаті підриву банкомата в місті Первомайськ Харківської області зловмисники викрали понад 2 млн гривень. Про це повідомили в пресс-службе Національної поліції області.

Як повідомили в поліції, вибух банкомату зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.

"В результаті пригоди ніхто з громадян не постраждав. Сума викрадених коштів склала більше 2 мільйонів гривень", - розповіли правоохоронці.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. ст 2. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вибух банкомату стався близько трьох годин ночі 29 листопада у Первомайську на вулиці Світанковій. З банкомату були викрадені чотири касети з грошима.

Раніше РБК-Україна писало, що в жовтні в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат, який перебував у магазині в житловому будинку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області правоохоронці затримали членів угруповання, які обкрадали термінали "I-Box". Чоловіки умисно, з метою розкрадання грошей, пошкоджували техніку і зникали з місця злочину. Все було обкрадені як мінімум 13 терміналів.

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