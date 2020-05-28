СБУ повідомила про підозру ще двом співробітникам спецслужб Росії

Ще двох співробітників російських спецслужб запідозрили у підбурюванні українців до державної зради. Правоохоронці оголосили підозри представникам Федеральної служби безпеки та Генерального штабу Росії.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, у липні 2019 року офіцер розвідувального центру головного управління російського Генштабу намагався завербувати українця для передачі відомостей щодо Збройних сил України.

Розвідник діяв у змові з колишнім співробітником кримського управління СБУ, який після анексії півострову перейшов до ФСБ РФ.

Російському розвіднику та екс-співробітнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру начальнику відділу розвідувального управління Генштабу РФ у підбурюванні українців до вчинення державної зради.

Також РБК-Україна писало про вербування посадовця Луганської обласної військово-цивільної адміністрації бойовиками так званої "ЛНР".

Крім того, у квітні до 13 років ув'язнення за державну зраду було засуджено полковника СБУ.